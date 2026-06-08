木原稔官房長官の8日午前の記者会見で、自民党総裁選をめぐる高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑に関し、動画作成者とされる男性が共同通信の取材に新たに答えたことに関する質問が出た。【映像】 ネガキャン疑惑について記者に答える高市総理（実際の様子）記者が「昨年の自民党総裁選を巡り、IT会社代表の男性が共同通信の取材に応じ『高市首相を当選させる目的で小泉進次郎氏を批評する動画を独自のAIソフトで作成、