マツコ・デラックスが8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。ギネス級の出来事を明かした。今放送のメールテーマは「申請すればギネス記録を取れると思っていること、ありますか」だった。マツコは「私、昔に腸内菌をみてもらったことがあるのよ。家畜にしか入ってない菌が見つかったの」と打ち明けた。「だから私、多分、ウチの親が若かった頃、近くに牛舎とかがあって。そこで奇跡