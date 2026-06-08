中日の金丸夢斗投手が８日、ナゴヤ球場で行われた投手練習に参加。先発が見込まれる１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）へ状態を確認した。同学年でもあるロッテの西川史礁（みしょう）外野手はここまで打率３割１分３厘の好成績を残し、パ・リーグの首位打者。２０２４年３月に開催された侍ジャパンの欧州代表戦と、昨年１１月に行われた侍ジャパンの韓国との強化試合では、ともに日の丸を背負って戦った。今回は真剣勝負。「