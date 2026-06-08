◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）２４年日本ダービー馬のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）に好気配が漂っている。後輩ダービー馬クロワデュノールと初対決となった昨年のジャパンＣは、０秒１先着して３着。前走の大阪杯（３着）は０秒３差離されたが、内から馬群を割って伸び、力のあるところを見せた。距離延長の今回は、条件面で確かな上積みが見込め