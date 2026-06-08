楽天・荘司康誠投手（２５）が９日の巨人戦（楽天モバイル最強）に先発する。開幕投手を務めた今季は１０試合に登板して４勝５敗、防御率３・４８。直近４登板は白星から遠ざかっている。「明日の登板は勝つことのみを意識して、全力を出し切って、先を見るよりも１イニング１イニングをしっかり投げたいと思います」と気合をにじませた。巨人の先発は則本。昨季まで楽天に在籍した右腕とのマッチアップが実現する。尊敬する