日本卓球協会は８日、２０２８年ロサンゼルス五輪の日本代表候補の選考基準を発表した。男女団体戦がなくなり、０４年アテネ以来、６大会ぶりに男女ダブルスが実施種目入りし、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスに加え、五輪初採用の混合団体と最多６種目が実施されるロス大会。男女最大各３人が代表に選ばれることになった。男女シングルスは各２人で、２８年１月３日発表予定の世界ランク上位の男女各２人が選出