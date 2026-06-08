風邪をひいたとき、「食べてはいけないものはある?」「風邪のときにダメな食べ物は?」と気になる人も多いのではないでしょうか。体調が悪いときは胃腸の働きが弱くなりやすく、普段は問題なく食べられるものでも負担になることがあります。本記事では、風邪をひいたときに控えたい食べ物・飲み物や、積極的に摂りたい栄養素、おすすめの食事例を紹介します。体調に合わせた食事選びの参考にしてください。風邪をひいたときにダメな