◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦北九州市大３―２花園大（８日・東京ドーム）２１年ぶり６度目の出場の北九州市大（九州六大学）は３年ぶり３度目出場の花園大（京滋大学）に３―２で勝利した。北九州市大の６番・永田晃庄（２年＝海星）は、１点を追う３回２死満塁、中堅へ逆転の３点三塁打を放ち、チームを勝利へと導いた。「絶対に打ってやる」と気合十分でスライダーを捉え、「素直にう