タレントの王林（28）が6月7日、Instagramを更新。20枚に及ぶ写真を投稿したが、そのなかに含まれていた大胆なショットの数々が注目を集めている。《さむかりし頃のおもいでたち》と綴られた投稿には、昨冬に撮影されたと思われるプライベートショットがずらり。20枚の写真すべてに《1.Doja cat live》《2.ゲレンデがとけるほど恋したい》といったキャプションが添えられ、一つひとつの思い出が言葉や絵文字で紹介されている。素肌