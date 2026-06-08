きょう午前８時３８分にフィリピン付近で発生した推定マグニチュード８．２の地震で、日本の各地で津波が観測されました。宮崎港では0.3ｍの津波が観測されました。 日本の広い範囲に出されていた津波注意報は、午後５時前にすべて解除されました。 気象庁は、「津波注意報が発表されていた沿岸では、津波に伴う海面変動が、今後１日程度は継続する可能性が高いと考えられる」として、海に入っての作業や釣りなどに際し