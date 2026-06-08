カリッと焼いた油揚げの香ばしさが、シャキシャキ玉ねぎと相性抜群！味つけはポン酢ベースだから、さっぱりしているのに箸がすすみます。油揚げを焼くだけで、いつものオニオンサラダがぐんと風味豊かに。あと一品ほしい日にも作りやすい、手軽な和風サラダです。『カリカリ油揚げのオニオンサラダ』のレシピ材料（2人分）玉ねぎ……1/2個（約100g）油揚げ……1枚（約20g）〈A〉ポン酢しょうゆ……大さじ1ごま油……大さじ1/2作