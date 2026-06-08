元読売テレビのアナウンサーでキャスターの辛坊治郎さんが2026年6月7日、JR西日本の車内放送の内容にXで疑問を呈した。「車内の99.9パーセントの人は意味が分かってないだろう」辛坊さんは同日夕、「JR西日本の車内なう」と投稿。「車内放送で『エル空間の内側に入らないで』と呼びかけてるけど、多分、車内の99.9パーセントの人は意味が分かってないだろう」とした上で、「この放送を決めた管理職の傲慢と無能さに呆れ返る」とつ