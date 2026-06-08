9日の天気と予想気温 8日（月）は一日雨でしたが、9日（火）の未明までにはこの雨、やみそうです。 ただ、その後も雲が広がり9日は一日、雲の多い天気となりそうです。天気の大きな崩れはなさそうです。 9日の最高気温は8日と同じかやや高いくらいで岡山市・高松市ともに最高気温が26℃と、25℃前後で平年並みとなりそうです。 そしてこの先の天気みてみますと、今は梅雨シーズンですが、10日（水）から14日