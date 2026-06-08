「さぬき骨付鳥いちから」の骨付鳥高松オルネ南館2階 国が毎月行っている調査によりますと、鶏肉の5月の店頭平均価格が過去最高になりました。香川県のご当地グルメにも影響が出始めています 香川県で人気のご当地グルメ、骨付鳥。 2026年1月に高松オルネにオープンした「さぬき骨付鳥いちから」では、香川県産の若鳥や親鳥をオリジナルスパイスで味付けし、オーブンでじっくりと焼き上げて提供してい