平田統也 選手2025年6月 東京で行われた水泳の日本選手権。男子50m自由形決勝に倉敷市出身の30歳、中尾駿一が登場。横一線のレースから最後の最後で抜け出し22秒12でフィニッシュ。日本選手権初優勝を果たしました。 また、高松工芸高校2年の平田統也が男子50m背泳ぎに出場しました。25秒29の3位でフィニッシュ。自身が持つ香川県記録を0秒08更新しました。 このほか、坂出市出身の花車優は男子200m平泳ぎで2位