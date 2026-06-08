通貨オプションボラティリティードル円１週間６．３％付近、米雇用統計後は水準上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.276.026.346.41 1MO7.295.706.596.65 3MO7.745.606.806.59 6MO8.265.857.286.96 9MO8.466.077.597.18 1YR8.646.457.967.38 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.138.217.22 1MO7.028.176.92