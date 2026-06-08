ロンドン序盤はドル高水準での揉み合い、次の材料待ちに＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、先週末のドル高を受けた水準での揉み合いとなっている。ドル円は160.10-30レベル、ユーロドルは1.1515-25レベルに落ち着いている。先週末終値はドル円が160.29、ユーロドルが1.1522だった。 強い米雇用統計を受けて年内の追加利上げが完全に織り込まれ、米金利の高止まりがドル高基調を支えている。その他にも、中東情