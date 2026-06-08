ＪＲ横手駅 ７日午後９時半すぎ撮影（秋田朝日放送） ７日夜、ＪＲ横手駅の西口付近で異臭騒ぎがあり一時、駅の立ち入りが制限されました。 警察や消防などによりますと７日午後８時４５分ごろＪＲ横手駅の駅員から「駅西口から異臭がする咳き込んでいる人がいる」と１１９番通報がありました。 横手駅連絡通路の西口付近から異臭があり近くにいた５人のうち２人がせきやくしゃみなどの症状を訴えましたが搬送された人