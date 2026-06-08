歌謡コーラスグループ・純烈からリードボーカルの白川裕二郎（49）が卒業することが8日に発表。同日には、リーダーの酒井一圭（50）、後上翔太（39）と共に都内で会見を行った。【写真）卒業を発表した白川裕二郎涙をぬぐう場面も会見の冒頭で、白川は「本日はお忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。先ほどファンクラブの方でもご報告させていただいたんですけれども、私、白川裕二郎は2027年3月31