将棋の藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝が8日、関根金次郎・十三世名人の出身地、千葉県野田市を訪問した。9、10日に現地で行われる予定だった第84期名人戦（毎日新聞社、朝日新聞社主催）第6局の代替イベントとして企画されたもので、午後3時過ぎには同市内の関根名人記念館を見学。日本将棋連盟の前身・日本将棋大成会を興し、それまで世襲制だった名人位を実力制に変更した「近代将棋の父」の功績をたたえる写真パネルや