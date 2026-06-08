昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の一周忌に合わせ、千葉県佐倉市の長嶋茂雄記念岩名球場で６日、追悼親善試合が行われ、長嶋さんの母校・佐倉高（旧佐倉一高）と熊谷高（埼玉県）が対戦した。熊谷高は、長嶋さんが高校時代に唯一のホームランを放った相手だ。７３年ぶりに顔を合わせ、両校の現役部員が熱いプレーを見せた。両校は長嶋さんが高校３年時の１９５３年８月、南関東大会１回戦で対戦した。