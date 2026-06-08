◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦NTT西日本4―3大和高田クラブ（2026年6月8日わかさスタジアム京都）12年連続の都市対抗出場を狙うNTT西日本が接戦を制し、初戦を突破した。「9番・遊撃」で出場した大西拓磨内野手（22）が、4回に勝ち越しの決勝ソロ。大経大から入社した新人の左打者が、大仕事をやってのけた。「後ろにつなぐことだけを考えて打席に入りました。直前で辻本さんが