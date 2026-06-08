◇交流戦日本ハム・伊藤―DeNA・平良（エスコンフィールド北海道）楽天・荘司―巨人・則本（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・武内―広島・床田（ベルーナドーム）ロッテ・ジャクソン―中日・マラー（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・九里―ヤクルト・松本健（京セラドーム大阪）ソフトバンク・大津―阪神・才木（みずほペイペイドーム）