薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が、8日までにYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演。20年3月に亡くなった志村けんさんの鉄板ギャグ「変なおじさん」について語る一幕があった。田代氏と志村さんは「8時だョ!全員集合」や「志村けんのバカ殿様」などの名作バラエティー番組で長年共演してきた。コントについては「基本的には志村さんが全部決める」とした上で「僕