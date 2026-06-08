空港に着陸する中国の航空機。北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記夫妻が拍手で出迎えています。中国の国営メディアは習近平主席の専用機が8日午後、北朝鮮の平壌（ピョンヤン）の空港に到着し、金総書記夫妻が出迎える様子を伝えました。続いて、平壌中心部の金日成（キム・イルソン）広場で歓迎式典が行われたと伝えています。広場には習主席と金総書記の肖像画が掲げられていました。8日から2日間の訪問中に金正恩総書記