東京・クラブeXで1日から上演中の舞台「美少女戦士セーラームーン−ShiningTheaterShinagawaTokyo」公式Xは8日、第1期ライブパートで歌唱しております「ラ・ソウルジャー」の編曲音源に一部誤りがあったことが判明したと発表した。公式Xは「『ラ・ソウルジャー』の作曲家である小坂明子先生、ならびに『美少女戦士セーラームーン』本公演の原作者である武内直子先生に深くお詫び申し上げますとともに、関係者の皆様ならびに