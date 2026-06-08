【「でかいはち」1巻・2巻】 8月3日 発売予定 価格：各1,430円 予約受付中 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、クリエイター・遊ハち氏によるマンガ「でかいはち」第1巻および第2巻を8月3日に発売する。価格は各1,430円。現在、全国の書店・ネットストア等で予約を受け付けている。 ある日突然現れた体長40cmほどのずんぐりむっくりとした不思議な生物「でかいは