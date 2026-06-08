6月8日、愛媛オレンジバイキングスは、鹿児島レブナイズを退団した兒玉貴通と、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 福岡県出身で33歳の兒玉は、166センチ70キロのポイントガード。県立宗像高校から大東文化大学へ進学し、4年次のインカレでは優秀選手賞とアシスト王に輝いた実績を持つ。2014年に大塚商会アルファーズ（現越谷アルファーズ）へ入団し、その後はファイテ