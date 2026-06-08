2026年6月6日、埼玉県日高市の武蔵丘車両検修場にて、入場無料・事前申込不要の巨大鉄道イベント「西武・電車フェスタ2026 in 武蔵丘車両検修場」が開催されました。約8,300名が来場した今年の目玉は東急電鉄から譲受したサステナ車両「7000系」の初お披露目と、運行10周年を迎えたレストラン列車「52席の至福」の豪華共演。さらに、大迫力のトラバーサー乗車体験や新2000系モチーフの「きいろいバス」など、鉄道ファンはもちろん