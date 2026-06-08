コカ・コーラの「やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本」がAmazonで12%OFFの2,016円（1本あたり84円）になっている。 やかんで煮出したようなしっかりとした味わいが特長で、甘味料・香料不使用の麦茶。650mlの大容量ボトルは、炎天下での屋外撮影のお供にちょうど良さそう。 24本まとめ買いで1本84円というコストパフォーマンスも魅力で、夏の撮影シーズンに向けてストックしておきたい。 ラ