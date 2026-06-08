【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日発売）の先行カット第6弾が公開された。 ■海外初のサウナを体験した際に撮影 今回解禁となったのは、海外初のサウナを体験した際に撮影された貴重なカット。 ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる表情とのギャップ。彼女の魅力が引き出された渾身の一枚で、大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちら