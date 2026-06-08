6月第1週の上昇率ランキングの上位には三菱ＵＦＪアセットマネジメントの「サイバーセキュリティ株式オープン」シリーズのファンドが並びました。同シリーズは日本を含む世界の株式のサイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業などに投資しています。 下落率ランキング上位の主な下落要因は分配金の支払いによ