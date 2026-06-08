発達した低気圧が近づく影響で、胆振地方を中心に大雨となっています。雨のピークはこのあと６月８日夜遅くから９日明け方にかけてで、引き続き注意が必要です。登別市内の映像です。車が水しぶきを上げながら走行しています。北海道内は発達した低気圧が前線を伴って近づく影響で大雨となっています。胆振地方では降り始めからの雨量がすでに１００ミリを超え、まとまった量の雨が降りました。９日午後６時までの２４時間降