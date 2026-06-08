「ホルモン高橋」は、新栄・千種エリアにある大衆ホルモン焼肉店です。長年ホルモン店で修行を積んだ店長が独立。独自の仕入れルートと個人店ならではの強みを生かし、鮮度にこだわった肉と酒をリーズナブルに提供しています。店のイチオシの3大名物が、「とんちゃん」「ホルモンミックス」「生牛タン」。看板メニューの「名物トロとんちゃん」は、朝挽きの肉を直接仕入れているため、鮮度抜群。とんちゃんなら