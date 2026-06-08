アシックスジャパンは、男子日本代表が着用するシューズコレクション「SHINE PACK（シャインパック）」を発表。11日（木）からアシックスオンラインストアで先行発売され、18日（木）から全国のスポーツ用品店で順次発売される。 「SHINE PACK」は、「DREAM TEAM」「STRONG POWER」「FUSION」という3つのテーマのもと、強い結束力を視覚的に表現したコレクション。心身の力を象徴するネオンカラー