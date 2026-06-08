2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の結成10周年を記念して、サントリーが展開する「ミュージックTAG自販機」とのコラボレーション企画第1弾を17日から実施することを7日、発表した。すとぷり初となる「ミュージックTAG自販機」とのコラボレーション。全国約100台の専用デザイン自動販売機で展開されるほか、20日からスタートする「すとぷり結成10周年記念アリーナツアー」の会場にも設置するという。サントリーの同自販機に