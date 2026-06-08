中小企業の賃上げ率の推移日本商工会議所が8日発表した中小企業の2026年春闘の集計によると、定期昇給やベースアップ（ベア）を含む正社員の月給の平均賃上げ率は、前年の同じ時期と比べて0.26ポイント増の4.29％となった。賃上げ額は1万2036円だった。賃上げ率は都市部が4.70％だったのに対し、地方は4.20％だった。20人以下の小規模企業は3.52％で、賃上げ額は9573円だった。26年度に賃上げを実施または予定していると回答し