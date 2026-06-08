JR東日本のロゴ8日午後0時35分ごろ、東北新幹線福島駅に停車中の東京発仙台行きのやまびこ135号で、運転士から「空気が漏れている音がする」と指令所に申告があった。運転士が点検し、運転は可能だったが、念のため以降の運行を取りやめた。乗客約300人は後続の列車に乗り換えた。JR東日本によると、やまびこは山形新幹線の車両との連結を切り離す作業を終えて停車中だった。車両センターで点検し、詳しい原因を調べる。