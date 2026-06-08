フリーアナウンサーの川田裕美（42）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。保有している資格を明かした。番組では「和スイーツ」にまつわる雑学クイズに挑戦。MCから川田が「スイーツコンシェルジュ」の資格を保有していることを明かされると、パーソナリティーの向井は「資格も持ってるんですね」と驚き。川田は「好きすぎて」と応じた。取得したのは「局アナの時だったかな？」とい