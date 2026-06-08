キリンビバレッジが値上げする「生茶」（525ミリリットル）キリンビバレッジは8日、「生茶」など飲料のペットボトルやボトル缶入りの商品を中心とした166品目を10月1日納品分から値上げすると発表した。同社の全品目の9割程度が対象で、主力商品の値上げは昨年10月以来となる。原材料や容器価格の高騰が主な理由で、中東情勢の悪化も影響したという。税抜き希望小売価格を5〜18％引き上げる。ペットボトル商品では「生茶」（52