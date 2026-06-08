元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が7日放送のテレビ東京「ぺこもぐキッチン」（日曜前11・00）にゲスト出演。大好物について語った。「牛乳が大好き」という岩田。学生時代は「朝、800ミリリットルぐらい飲んでから行ってました」といい、「そしたら味がめちゃくちゃ好きになって、ファストフード店に行っても牛乳だし、スナック菓子を食べる時も牛乳」と打ち明けた。そして「アナウンサーになってからも、ずっと