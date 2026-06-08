モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。祖母で、22年8月に96歳で亡くなったファッションデザイナー森英恵さんについて語った。放送では、11年に英恵さん、母の森パメラさんとともに出演した際のVTRが流された。その中で泉は「親とかにも相談できないこととかを、すぐママ森（英恵さん）のところに行って、いろいろ話に乗ってもらったりしてる」と明かしていた。VTRを見