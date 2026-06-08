岡村隆史は「本当に変わったと思う」よゐこ・濱口優が明かすお笑いコンビ・よゐこの濱口優が、5月30日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00〜15:00)にゲスト出演し、ナインティナイン・岡村隆史の結婚後の変化を語った。岡村隆史○岡村隆史に「変わったな〜！写真撮ろうぜ」濱口は、岡村が独身だった頃のエピソードを回想。「お前、ディズニーランドに行けてええな」と言わ