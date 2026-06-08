“おとなもこどもも楽しめる”ことをテーマに、第一線で活躍するアーティストとともに企画性の高い新作に取り組むKAATキッズ・プログラム。2026年度の新作は、ポーランドの教育者であり児童文学作家のヤヌシュ・コルチャックの名作『子どものための美しい国』を、ノゾエ征爾の演出で上演することが決まった。【オススメ作品をチェック！】“今月の”優先順位高めです（2026年6月号）本作は、ポーランドの教育者であり児童文学