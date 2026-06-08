デル・テクノロジーズが、2026年第1四半期（2026年1月〜3月）の国内法人向けPC市場におけるブランド別シェアで首位となった。同社がこの分野でトップシェアとなったのは5年ぶりのことだ。デル・テクノロジーズ クライアント・ソリューションズグループ（CSG）セールスのAPJC担当バイスプレジデントであるジャシンタ・クワァー氏は、「サプライチェーンの強みと、日本のお客様に寄り添った提案が功を奏した」とし、「継続的なシェア