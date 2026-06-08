葛飾北斎をテーマにダンス、演劇、音楽を融合させた新たなダンスエンターテイメント演劇『PASSION ― 北斎の描く夢 ―』が、大貫勇輔、柚希礼音、KELOの共演で10月に上演されることが決まった。【オススメ作品をチェック！】“今月の”優先順位高めです（2026年6月号）世界を魅了し続ける絵師・葛飾北斎。しかし本作が描くのは、歴史上の偉人としての北斎ではない。なぜ描くのか。なぜそこまでして描き続けるのか。誰にも理解