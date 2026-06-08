映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアのために初来日を果たしたマイケル・ジャクソン役のジャファー・ジャクソン。一緒にプレミアに参加した交際10年の婚約者で歌手のマディ・シンプソンが、イベントで撮影した2ショットを披露した。【写真】ジャファー・ジャクソンら来日！多彩なゲストも続々登場映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミア＜フォトギャラリー＞この度インスタグラムを更新したマディは、ハート