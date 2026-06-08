アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、全世界で累計興行収入10億ドルを突破した。【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作としたアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。全世界で