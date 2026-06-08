◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神元山飛優内野手▽阪神ディベイニー内野手▽巨人西舘勇陽投手▽広島赤木晴哉投手▽ヤクルト鈴木叶捕手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク徐若熙投手▽日本ハム淺間大基外野手▽西武青山美夏人投手