◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（８日・甲子園）阪神・才木浩人投手が、異例ともいえる２日連続のスライド登板が決まり、９日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する。７、８日の楽天戦（甲子園）が天候不良のため２日連続で中止となったが、首脳陣はエース格の右腕を先発させることを決断した。今季はここまで１０試合で５勝２敗、防御率３・１３。両リーグトップとなる７８奪三振のドクターＫが、強力